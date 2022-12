L'Audiència de Girona ha deixat en llibertat, sense imposar-li cap fiança, el suposat líder de la banda que es dedicava a preparar narcollanxes a Castelló d'Empúries. L'investigat estava en presó preventiva des del 22 de setembre i ara el tribunal ha estimat el recurs de la defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod. La interlocutòria exposa que, tot i que la causa està oberta per delictes de pertinença a grup criminal, blanqueig de capitals i contraban, en aquest moment de la investigació només hi ha indicis «racionals» del darrer delicte. Com que porta aparellades penes d'entre 3 i 5 anys de presó i l'investigat té arrelament al país, l'Audiència descarta que continuï a presó perquè no aprecia risc de fugida.

L'operatiu desplegat pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera el 20 de setembre es va saldar amb 19 detinguts i 22 embarcacions intervingudes. La investigació havia començat el juliol de l'any passat, quan la policia va detectar un primer avarament d'una embarcació, que es podia tractar d'una llanxa per al narcotràfic. Poc després, van detectar tres naus més d'alta velocitat a Roses, Llançà i Empuriabrava.

L'anàlisi d'aquestes primeres informacions va portar fins a una nau de Castelló d'Empúries on, segons la investigació, rebien els cascos de les naus d'altres països, les habilitaven per convertir-les en narcollanxes i les venien a grups narcotraficants dedicats al tràfic d'haixix des del Marroc. Sis dels arrestats van passar a disposició del jutjat d'instrucció 1 de Figueres el 22 de setembre, que va decretar presó comunicada i sense fiança per a dos dels investigats en la causa oberta per delictes de pertinença a organització criminal, contraban, blanqueig de capitals i tràfic de drogues, segons va informar el TSJC.

La defensa del responsable de la nau industrial d'Empuriabrava va recórrer la resolució del jutjat. L'advocat Carles Monguilod al·legava que no hi havia motius per mantenir l'empresonament i sol·licitava que l'investigat sortís en llibertat. La interlocutòria de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Sonia Losada, estima el recurs d'apel·lació, revoca l'ingrés a presó i ordena llibertat provisional per a l'investigat. El tribunal acorda compareixences mensuals al jutjat, li retira el passaport i li prohibeix sortir del territori Schengen.

Segons argumenta el tribunal, en aquest punt de la investigació hi ha indicis «racionals» que relacionen l'investigat amb un presumpte delicte de contraban i exposa que, de fet, és el delicte pel qual la fiscalia sol·licitava que continués en presó preventiva: «Malgrat que el ministeri fiscal menciona 'organització criminal' al seu escrit d'impugnació i la localització de 32.000 euros en efectiu, no efectua cap raonament de subsumpció típica, i ni tan sols sustenta la mesura cautelar en aquests delictes».

L'Audiència considera que no es pot assegurar que aquests diners localitzats a la nau estiguin relacionats amb activitats il·legals, tal com sostenia el jutjat de Figueres: «No es poden descartar altres explicacions alternatives i igualment vàlides que no impliquin la comissió del delicte de blanqueig de capitals al que al·ludeix el jutge instructor a la seva resolució».

La sala argumenta que el delicte de contraban porta aparellat una pena d'entre 3 i 5 anys de presó (molta menys condemna que la que podria implicar sumar-hi els altres dos delictes). Això, sumat al fet que l'investigat té «llaços d'arrelament ferris» al país, que té 32 anys i una «esfera familiar i social, i també laboral perquè s'ha pogut constatar una trajectòria com a mecànic professional del sector nàutic», porta l'Audiència a ordenar-ne l'alliberament perquè no aprecia risc de fugida.

L'advocat de la defensa celebra la decisió de l'Audiència i considera que és la més ajustada a la manca d'indicis que apuntalin els delictes que atribueixen a l'investigat. A més, l'Audiència també haurà de resoldre un altre recurs contra la decisió del jutjat d'instrucció de clausurar el negoci que té l'investigat relacionat amb el sector nàutic.