Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a Vilademuls. Inicialment, l'home anava indocumentat i finalment, se l'ha pogut identificar: la víctima mortal és un home que té 43 anys.

L'estrany succés ha tingut lloc poc abans de les set del matí, quan un vehicle ha alertat el telèfon d'emergències 112 que havia passat per sobre d'un home que era a terra de la carretera GI-554. Això ha succeït a l'altura del quilòmetre 2 d'aquesta via, una àrea urbana.

Els Mossos d'Esquadra han acudit al que inicialment creien que era un accident de trànsit, un atropellament. També s'han activat efectius del SEM i dels Bombers.

En arribar ja s'han trobat un home mort i el conductor de l'altre vehicle, molt nerviós, explicant-los el què havia succeït. En el moment dels fets era negra nit i segons els ha relatat, ha passat pel cim seu però, l'home ja era a terra.

Els Mossos de Trànsit d'entrada no consideren que hagi estat un accident de trànsit, ja que no hi ha marques que ho indiquin i tampoc, cap mena d'impacte.

Arran d'això, s'ha activat el servei forense i aquest haurà de determinar que succeït realment. En les pròximes hores es practicarà l'autòpsia a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona. Aquesta haurà d'aclarir si l'home era mort abans o després, que el cotxe que s'ha aturat li ha passat pel cim i com ha perdut la vida

Arran del succés, s'ha hagut de tallar la carretera GI-554.