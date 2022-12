El rastre de Mònica de la Llana García (Irun, 1977), una veïna de Valls mare d'un fill de 22 anys, es perd el 21 de juliol d'aquest estiu. Fa 132 dies que està en parador desconegut i la seva família sap que no es tracta d'una desaparició voluntària. L'última persona que la va veure amb vida va ser un xicot informal de La Morera de Montsant (Priorat) que ha declarat als Mossos d'Esquadra que la va deixar cap a les 14.00 hores en una parada d'autobús d'un poble proper, Cornudella de Montsant perquè la Mònica volia anar a Reus.

La Mònica havia quedat en aquella ciutat per menjar amb una amiga, que assegura que mai no es va arribar a reunir amb ella. Segons Maria Jesús, la germana gran de Mònica, la policia catalana va mostrar una fotografia de la dona al conductor de l'autobús que suposadament va agafar per anar a Reus però aquest va respondre que no recordava haver-la vist. Maria Jesús està convençuda que algú ha fet mal a la seva germana petita.

Mare de 45 anys

La Mònica és la menor de tres fills d'una família que es va instal·lar a Valls a dues velocitats diferents. Primer van arribar la Mònica, embarassada, i la seva mare. Després, quan el seu pare, agent de la Guàrdia Civil destinat a Irun, es va prejubilar, va arribar la resta de la família. Maria Jesús descriu Mònica com una dona independent. De salut delicada, treballs inestables de cambrera i entusiasta de les festes alternatives de música electrònica. Mònica podia absentar-se durant períodes curts, de com a molt quatre o cinc dies. Per això, d'entrada, Maria Jesús no va voler donar-li importància la primera vegada que la seva mare li va dir que no en sabia res.

Però Mònica és alhora tot al contrari, remarca Maria Jesús: “Molt dependent d'amics i de família, una persona que necessita el contacte i que no sap estar sola”. Per a Maria Jesús és impossible que la seva germana hagi volgut tallar amb tots els lligams afectius alhora.

Transcorreguts uns dies, durant els quals la mare va fer veure Maria Jesús que Mònica ni tan sols s'havia interessat pel seu estat de salut sabent que afrontaria una intervenció mèdica, va començar a preocupar-se. Va activar al Whatsapp l'opció que permet visualitzar quan s'ha connectat per darrer cop un contacte. "Em vaig quedar molt preocupada perquè la Mònica, que és de les que està tot el dia connectada, no ho havia fet res des del 21 de juliol i ja estàvem a principis d'agost". Les últimes entrades a Facebook i a Instagram de Mónica, sota el nom de 'Moni vasca', eren del 18 de juliol i del 14 de juliol, respectivament. "Era activa a les xarxes socials".

El telèfon

La Mònica estava allotjada a casa del seu xicot informal de La Morera de Montsant des de feia alguns dies. Abans del 21 de juliol, va xerrar per Whatsapp tant amb una amiga de Reus –amb qui s'havia citat per dinar aquell dijous 21– com amb un altre amic –a la casa del qual planejava acudir per recollir una mica de roba–. Als àudios que va enviar a la seva amiga, i a les captures de pantalla de la conversa de Whatsapp que totes dues van mantenir, Mònica diu repetidament que es veuran dijous i que menjaran juntes. Però la Mònica ni es va presentar a dinar a casa de l'amiga ni tampoc va recollir la roba a casa de l'amic, segons han declarat tots dos. Mònica, a més, que exercia de cambrera intermitentment, sense un contracte fix a cap bar, havia acceptat una feina per a aquell cap de setmana. També es trobava immersa en un procés de tramitació per aconseguir el reconeixement d'una invalidesa parcial pels problemes de salut que arrossegava.

Maria Jesús accepta amb resignació que els investigadors dels Mossos que estan tractant de trobar la seva germana es mostrin tan “hermètics”. El poc que sap de la marxa de les indagacions és que els policies no han observat cap rastre de vida de la seva germana des de la seva desaparició: ni ha fet servir les seves targetes bancàries, ni ha comprat tampoc els medicaments que necessita per a l'asma i els problemes de cor que pateix. Els investigadors també li han explicat que, segons els repetidors de telefonia, la darrera ubicació del mòbil de Mònica és a La Morera de Montsant. Els repetidors indiquen així mateix que la darrera trucada que va fer va ser a les 7.50 hores del 21 de juliol. I va ser per aquesta zona i per parlar durant tres minuts amb el seu xicot. "No entenc per què va trucar al seu xicot a aquella hora si en teoria estava amb ell", insisteix estranyada Maria Jesús. "La seva amiga la va trucar durant el dijous 21 de juliol i diu que el telèfon va donar senyal fins a la nit".

El 13 de setembre va ser l'aniversari de la Mònica (45 anys), i també el del seu fill –han nascut el mateix dia–, que s'ha criat sobretot amb els avis. Maria Jesús sap que Mònica no guardaria silenci davant d'una data així. La família ha contractat un advocat que està pendent que el jutjat de Valls l'accepti com a acusació particular. Els Mossos d'Esquadra, consultats per aquest diari, confirmen que estan investigant la desaparició però afirmen que revelar qualsevol detall en dificultarà la resolució. SOS Desapareguts va fer públic el cas fa poques setmanes a petició de la família, que sí que creu que qualsevol dada aportada per ciutadans que encara no s'hi han posat en contacte pot resultar decisiva per saber què ha passat amb Mònica de la Llana García.