La Policia Local de la Jonquera ha detingut aquest dijous dues persones a l’aparcament de la benzinera Shell, on habitualment estacionen els camions. Durant un patrullatge per la zona, els policies locals han observat dues persones en actitud sospitosa. Donat que els Mossos d’Esquadra de la Jonquera havien informat recentment la Policia Local que s’estaven produint robatoris a les cabines dels camions, els agents locals han procedit a identificar les dues persones.

A l’escorcoll superficial, la Policia Local ha trobat diverses eines que podrien utilitzar-se per a la manipulació de panys, dues orelleres i un aparell electrònic, anomenat skimmer, que serveix per a copiar targetes de crèdit. Així mateix, els agents locals han consultat les bases de dades policials i han comprovat que les dues persones tenien antecedents policials per robatoris amb força. Immediatament, la Policia Local ha detingut els dos homes i els ha traslladat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per a la seva posada a disposició del jutjat de guàrdia.

«Des de l’Ajuntament de la Jonquera, celebrem, un cop més, l’eficàcia i l’eficiència dels nostres agents. El cos de la Policia Local de la Jonquera és un exemple de professionalitat, implicació i compromís», afirma el regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla. «La seguretat i el benestar de veïns, visitants i persones de pas és la nostra màxima prioritat», afegeix el sergent en cap de la Policia Local de la Jonquera, Alonso Caballero.