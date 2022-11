Carlos Navarro, conegut com "el Yoyas" després del seu pas pel concurs Gran Hermano, es troba a la recerca i captura. Navarro no ha acudit al Jutjat de Pau de Vilanova del Camí (Anoia) per executar el seu ingrés a la presó, segons publica 'Outdoor'.

L'Audiència de Las Palmas va confirmar, a mitjans d'aquest 2021, la condemna de cinc anys i vuit mesos de presó imposada per un jutjat de Gran Canària a Carlos Navarro per delictes de maltractaments i lesions contra la seva exdona, Fayna Bethencourt, també exconcursant del reality de Telecinco.

El Yoyas estava citat per al seu ingrés a la presó el 14 de novembre passat i en no personar-se s'ha decretat la cerca i la captura, per desobediència al que disposa l'autoritat judicial per al seu cas.

Segons aquest mitjà, aquesta ordre de cerca i captura estarà vigent fins al 3 de febrer de 2027. Si passat aquest termini no se l'hagués localitzat o ell no s'hagués personat per voluntat pròpia, es requeriria l'acció de les Forces de Seguretat de l'Estat per a la seva localització, detenció i immediat ingrés a la presó.

Outdoor requeria l'opinió de Fayna Bethencourt sobre el fet que la seva exparella estigui en aquesta situació judicial. "Em considero afortunada de viure tan lluny, sincerament. Que calgui agafar un avió i que hi hagi aeroports i molts quilòmetres pel mig dóna tranquil·litat, però no puc deixar de pensar en les dones que, per desgràcia, tenen aquesta persona al costat ", explicava l'exconcursant, que per això assegura sentir "intranquil·litat" perquè Navarro no estigui localitzat.

"Dormia amb un llapis esmolat per defensar-me"

Fayna Bethencourt, el gener del 2021, va donar una sèrie d'entrevistes a la revista 'Lecturas' en què va continuar parlant llargament sobre la seva delicada situació després de la condemna a Carlos Navarro, 'El Yoyas'.

Actualment tenen dos fills en comú: una nena de 13 anys i un nen de 10.

"Dormia amb un llapis esmolat per defensar-me", narra Bethencourt, que així mateix expandeix el relat per donar-li context, encara que de per si qualsevol es pot imaginar les raons per les quals algú dormiria amb un llapis esmolat sota el coixí.

"Em fa pudor explicar-ho. Jo moltes vegades dormia amb els meus fills i ell entrava i em treia d'allà. Un cop em va arraconar contra la paret, amb el seu front enganxat al meu i em va agafar del coll. Les nits següents dormia amb un llapis esmolat per defensar-me. Si hagués agafat un ganivet, hauria admès que estava en perill real. Una part de mi no volia admetre-ho", explica.

Tot i que Carlos Navarro es troba ara mateix en llibertat a Barcelona, on resideix, té prohibit acostar-se o mantenir cap mena de contacte amb la seva exparella o amb els seus fills, que van ser precisament els que van salvar la seva mare de les urpes del maltractament.

"La meva filla em va demanar diverses vegades que ho denunciés. Amb 7 anys em va dir: 'Sempre dius el ma