Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta setmana tres homes, dos d’ells de 30 anys i el tercer de 18 anys d’edat com a presumptes autors d’un delicte de lesions per la baralla que es va produir el passat mes d'octubre a la plaça del Sol de Figueres.

La detenció és per l’autoria de les lesions greus causades durant una agressió que va patir un home el passat dia 15 d’octubre a la plaça del Sol pels volts de les 5 de la matinada davant dels bars musicals.

Tot i que la víctima no va voler denunciar els fets, l’agressió va quedar enregistrada i va convertir-se en viral en difondre's per diverses xarxes socials.

Els mossos van iniciar una investigació d’ofici que va concloure amb la identificació de tres dels cinc autors. Per aquest motiu la investigació no es dona per tancada.

Ahir dimarts 29 de novembre, a primera hora del matí, els mossos van detenir els tres homes a Figueres. Els tres arrestats, dos d’ells amb diversos antecedents policials van passar a disposició davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres que va decretar la llibertat amb càrrecs.