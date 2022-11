«Mira, nena, jo no et crec. Tu no vas dir 'NO' en cap moment. I, efectivament, com recull la sentència, no et van violar». Una setmana després que, l'abril de 2018, l'Audiència de Navarra condemnés a 'La Manada' per abús sexual i no per violació, el director del diari ultradretà 'La Tribuna de Cartagena' va publicar un article desacreditant a la jove que va ser brutalment agredida pels cinc sevillans durant els Sanfermines de 2016.

Sota el pseudònim 'Marcos Larrazábal', el valencià José Sánchez, de 58 anys, que aquest divendres s'asseu en el banc dels acusats, va acompanyar el seu article d'una fotografia presa pels membres de 'La Manada' durant la violació, segons la fiscalia i l'acusació particular, exercida per la víctima. En aquesta imatge es reconeixia a la jove sent humiliada per José Ángel Prenda, a qui el Tribunal Suprem va condemnar finalment, al costat dels altres quatre membres del grup, a 15 anys de presó per agredir-la sexualment. Al costat d'aquest fotograma, «particularment degradant», segons la fiscal, que estava inclòs en el sumari del cas i que l'Audiència de Navarra havia prohibit difondre, l'acusat també va publicar les dades personals de la noia, incloent-hi el seu nom, cognoms, DNI i en quina universitat estudiava. Aquest divendres, el jutjat penal número 2 de Cartagena (Múrcia) celebra el judici contra el director del diari en línia. Està acusat d'un delicte de revelació de secrets i un altre contra la integritat moral. La fiscal i la víctima, representada per l'advocada Teresa Hermida, demanen sis anys de presó per a ell. INSULTS ANÒNIMS A LA VÍCTIMA «A conseqüència del seu article, la víctima va rebre nombrosos missatges anònims a través d'internet (insults, amenaces, muntatges fotogràfics...), que van afectar el seu estat d'ànim i a la seva situació psicològica, patint ansietat generalitzada», conclou la fiscal en el seu escrit, al qual CASO ABIERTO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha tingut accés. L'acusat «va posar a la disposició d'una pluralitat de persones que van accedir a la seva web dades de caràcter reservat que afectaven la privacitat d'una víctima», incideix el Ministeri Públic. «T'HO VA DEMANAR EL TEU COS SALAT» I no només això, va incloure en la seva publicació expressions que van qüestionar i van revictimitzar a la jove agredida, com ara: «Anar-se'n amb cinc nois a un hotel no és per a jugar a les cartes. Vas voler anar de guai i tenir una experiència d'alliberament femení d'aquestes de les quals tant es parla –i fins i tot s'aconsella- ara amb la ideologia de gènere»; o: «portaves tal borratxera que vas decidir muntar-t'ho amb cinc macarres de merda. Però vas anar a follar, ningú et va obligar, ho vas fer perquè t'ho va demanar el teu cos salat». D'acord amb l'escrit presentat per l'advocada de la víctima, l'acusat, «no satisfet amb l'anterior, va reconèixer públicament en una entrevista concedida a un altre mitjà digital que va ser ell qui va filtrar la imatge de caràcter sexual de la jove», la mateixa que va ser difosa per altres homes d'aquest ramat virtual que, des de diferents províncies espanyoles, han atacat i posat en dubte a la jove durant aquests anys. Alguns d'aquests homes ja han estat condemnats. VA AMENAÇAR DE FILTRAR EL VÍDEO En aquesta entrevista, el director de 'La Tribuna de Cartagena' també «va amenaçar de filtrar el vídeo complet de la violació de Pamplona perquè tota Espanya el veiés», afegeix la lletrada de la víctima. L'acusat nega els fets i defensa que es va limitar a «publicar dades i fets que ja estaven en diverses pàgines d'internet, sent el seu coneixement públic i estant a l'abast de qualsevol usuari». Afirma, a més, que desconeixia que la justícia hagués prohibit publicar les dades de la víctima de la violació grupal. Com han acreditat els perits, per culpa de la seva publicació, la jove agredida per 'La Manada' «es va veure obligada a sotmetre's a tractament psicològic, a abandonar els seus estudis universitaris i fins i tot a marxar, durant més de tres mesos, a viure a l'estranger».