La Policia Municipal de Madrid ha detingut a un home de 32 anys i la seva dona de 34 acusats d'abandonar a les seves dues filles, de dos i cinc anys i una d'elles malalta, a l'interior d'un cotxe per a anar-se'n de 'botellón' al costat d'altres persones en el districte de Puente de Vallecas (Madrid).

Els fets van passar durant la matinada del passat diumenge, quan diverses patrulles del citat districte es van personar davant una congregació de veïns entre els carrers Padre Llanos i Esteban Carros, on estaven fent un 'botellón' i hi havia venda ambulant, han informat fonts del cos local.

Una vegada identificats i denunciats els allà presents, els agents van observar a una dona èbria dirigint-se cap a un vehicle aparcat a pocs metres.

En aproximar-se cap a ella per a sol·licitar-li la documentació i evitar que conduís en aquell estat, els policies van trobar a l'interior del cotxe a dues nenes petites, mig adormides i amb una forta tos.

La dona va manifestar als agents que eren les seves filles i que suposadament estaven a càrrec del seu marit (denunciat minuts abans per consum d'alcohol en la via pública), però que en aquell moment no sabia on estava.

Donat l'estat d'embriaguesa de la dona, les condicions de fred en el lloc i els símptomes respiratoris de les nenes, els policies van sol·licitar la presència de Samur-Protecció Civil.

Els facultatius sanitaris desplaçats al lloc van comprovar que una de les menors tenia febre de 40 graus, per la qual cosa tant ella com la seva germana van ser traslladades a l'hospital Niño Jesús.

A més, van ser valorades pel psicòleg de guàrdia, qui després d'entrevistar-se amb les nenes amb la seva mare present, va derivar les gestions als Serveis Socials de manera urgent, als qui va recomanar mesures d'acolliment davant el risc per al benestar de les menors, que portaven en dejú des de les 14.00 hores.

Les dues germanes van ingressar posteriorment a l'hospital Niño Jesús, una d'elles amb un quadre sever respiratori.

En el centre hospitalari es van personar agents especialitzats de la Unitat de Suport a la Dona, Menor i Major (UAPMMM), els qui a petició del mateix pediatre es van encarregar de traslladar a les menors al centre d'acollida Isabel Clara Eugenia.

Així les coses, la seva mare va ser detinguda aquella mateixa nit, mentre que el seu marit va ser arrestat l'endemà, quan es disposava a sortir del seu domicili.