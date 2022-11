Els Mossos d'Esquadra van parar el passat 6 de novembre en un control policial en l'autopista AP-7 a una rèplica del 'Cotxe fantàstic', el model esportiu que conduïa David Hasselhoff en la popular sèrie de televisió dels anys 1980.

El conductor viatjava en un Pontiac negre com el de la sèrie de televisió i, segons publica el Diario Vasco, es dirigia cap a una concentració de cotxes antics en la localitat de Santa Perpètua de Mogoda, molt prop de Barcelona. Els Mossos van detenir el cotxe en un control rutinari i els degué generar tanta sorpresa que han penjat la imatge de l'automòbil i l'agent en el seu compte d'Instagram, @mossoscatalunya.

En la imatge apareix un agent revisant la documentació del cotxe, negre, amb unes llums vermelles al capó, exactament com el que en la sèrie s'il·luminava quan parlava l'amic i company d'aventures de Michael Knight.

"Fent un control a l'AP7 hem aturat aquest vehicle que sembla sortit de la sèrie dels anys 80 "El cotxe fantàstic", segons ha informat el cos policial.

Amb una càrrega afegida d'ironia, assenyalava que havien demanat la documentació al conductor i per desgràcia i per a “decepció” dels agents, "no era ni KITT" (Knight Industries Two Thousand), "ni el conduïa Michael Knight" (el personatge de l'heroi que lluita per la justícia al qual donava vida l'actor estatunidenc David Hasselhoff).

Finalment, la publicació ha creat polèmica a la xarxa social, on alguns usuaris han criticat la imatge, ironitzant sobre el comportament dels agents.

"Heu parat al conductor o al cotxe?, suggerien alguns comentaris, mentre que uns altres afirmaven: "Per a decepció vostra, segur que tot estava homologat". Uns altres s'han dedicat a gaudir d'un vehicle únic i han al·legat que "sigui com sigui el vehicle, en un control preventiu, ha de ser parat".