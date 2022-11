La Guàrdia Civil ha confirmat que "la noia de Portbou" trobada morta el setembre del 1990 era Evi Anna Rauter, una dona de nacionalitat italiana.

El programa de televisió 'Crims' de TV3 i un d'una televisió austríaca va provocar un gir de 180 graus al cas i van aconseguir identificar-la. La germana de la noia va identificar-la a través de les fotografies de la policia i ella mateixa en va aportar a la Guàrdia Civil.

El cas exposat en els dos programes ha permès que la germana de la noia pogués identificar el cos a través de fotografies que la policia li va mostrar. A més, la dona també ha aportat fotografies de la seva germana, fins ara desapareguda. La coincidència dels trets facials ha portat l'informe pericial de la Guàrdia Civil a confirmar la identitat de la víctima.

El setembre del 1990 va aparèixer una noia penjada en un pi al municipi de Portbou. La noia no portava cap tipus d'identificació i a partir d'aquí es va començar a investigar el cas d'aquesta víctima, sense tenir cap idea del que havia passat. Després de diversos anys, però, la investigació havia quedat aturada per la impossibilitat de confirmar de qui es tractava i sense cap tipus de pista de què havia passat.

A principis de juny del 2022, el cas va tornar als mitjans de comunicació arran dels dos capítols que el programa de televisió 'Crims' va emetre centrats en aquesta jove. En ells s'apuntava que podria ser Evi Anna Rauter, una jove de nacionalitat italiana que havia desaparegut el setembre del 1990.

El mes de maig un programa de televisió d'una cadena d'Àustria va exposar el cas de la noia de Portbou. En aquell moment, una dona de nacionalitat italiana que residia a Viena va contactar amb el programa de televisió per anunciar que la noia de Portbou s'assemblava molt a la cara d'una veïna que havia tingut quan vivia a Itàlia. Aquesta veïna havia denunciat la desaparició de la germana a la comissaria de Florència el setembre del 1990, just quan la noia va aparèixer morta a Portbou.

Arran d'aquesta coincidència, el programa de televisió es va posar en contacte amb la Guàrdia Civil per facilitar algunes de les fotografies que havia enviat la germana de la noia que encara no s'havia identificat. Els agents van comprovar que hi havia moltes similituds entre les fotografies d'aquella jove amb el cos que s'havien trobat i van decidir contactar amb la dona italiana per prendre-li declaració.

Durant aquestes diligències, els agents van mostrar diverses fotografies del cadàver que es van fer quan van trobar-la penjada i la dona la va reconèixer com a la seva germana. En paral·lel, la Unitat de Policia Judicial de Girona va demanar al Servei de Criminalística de la direcció general de la Guàrdia Civil un informe pericial d'anàlisi antropomètric facial que relacionava les fotografies proporcionades per la dona italiana amb les del cos de Portbou. Fa pocs dies, el 14 de novembre, l'informe pericial ha confirmat que els trets facials de les dues dones s'assemblen molt i per tant, són la mateixa persona. Amb aquestes conclusions, la Guàrdia Civil confirma que el cos que es va trobar a Portbou el 1990 era el d'Evi Anna Rauter.