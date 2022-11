Un jutge de Figueres ha ordenat l'ingrés a presó provisional i sense fiança del conductor que aquest dilluns va fugir després de causar un accident mortal a Avinyonet de Puigventós.

En el sinistre viari van perdre la vida dos veïns de Figueres: F.J.A.B, un home de 54 anys i la copilot, E.B.R, de 63.

Els Mossos van detenir al conductor fugit l'endemà dels fets i ben a prop d'on havia ocorregut l'accident de trànsit mortal, en una benzinera de Vilafant a peu de l'N-260.

L'home, un holandès de 41 anys, va quedar acusat de dos homicidis per imprudència greu i un delicte contra la seguretat del trànsit per fugir del lloc de l’accident.

Aquest dimecres a la tarda, el conductor detingut va passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció número 1 de Figueres i el magistrat en va decretar el seu ingrés a presó provisiona comunicada i sense fiança.

La causa està obert per dos delictes d'homicidi per imprudència greu i un delicte d'abandonament del lloc i omissió del deure de socors. La causa seguirà la seva tramitació al jutjat d'instrucció número 8 de Figueres, competent per data de fets, segons el TSJC.

L'accident de trànsit va succeir el dilluns poc després de dos quarts de deu de la nit a la carretera N-260 a l’altura del quilòmetre 41,5 a Avinyonet de Puigventós. Per causes que encara investiguen els Mossos de Trànsit, es va produir una col·lisió frontal entre dos cotxes. El conductor de l’altre vehicle va fugir a peu corrents i els Mossos d’Esquadra han estat fent recerca des del moment dels fets. Els primers indicis apunten que el conductor fugit va envair el carril contrari quan circulava per l'N-260 i va xocar frontalment contra la parella de Figueres, que va morir a causa del fort impacte. L'home va marxar corrents del lloc dels fets i el van detenir l'endemà.