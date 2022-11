Vigilància Duanera ha detingut aquest dilluns a Empuriabrava dos homes que s'havien fet enviar un paquet des de Colòmbia amb 1,7 quilos de cocaïna a l'interior. Els agents van rebre l'avís de les autoritats alemanyes que havien detectar l'enviament de la droga i van rastrejar el paquet per poder identificar i arrestar els destinataris. L'entrega controlada del correu va ser el dia 14. Un dels arrestats té antecedents per delictes contra la salut pública i atemptat a agents de l'autoritat tant a l'estat espanyol com a França.