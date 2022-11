Policia Nacional i Guàrdia Urbana de Figueres actuen als edificis 'ocupats' de la Marca de l'Ham

Efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Urbana de Figueres han dut a terme, aquest dimecres al matí, un operatiu especial de control en els edificis abandonats de la Marca de l'Ham. Els agents, reforçats amb la Unitat d'Intervenció Policial-UIP del cos estatal, han pentinat les cases 'ocupades' per a revisar la identitat de les persones que les habiten. L'operatiu respon a la inquietud generada en el veïnat del barri per la suposada pràctiva "d'activitats il·legals" en aquesta zona, segons ha reiterat en diverses ocasions l'Associació que presideix Josep Manel Garrido, la qual cosa ha provocat diverses mobilitzacions de protesta.

El vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, ha explicat en reiterades ocasions que l'Ajuntament de Figueres "està fent tot el necessari per a afrontar la situació", encara que la resolució del conflicte urbanístic generat per l'abandonament de les cases no està a l'abast del consistori, tal com també va explicar el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, en el plenari municipal. Tot i això, aquests darrers temps s'hi han fet nombroses actuacions. La d'aquest dimecres és el resultat d'una reunió recent del mateix Casellas amb el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, al qual va traslladar la necessitat de comptar amb l'ajut de la Policia Nacional per a efectuar controls en l'àmbit de les seves competències, com ara les d'estrangeria, en espais conflictius de la ciutat.