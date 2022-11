L'Audiència de Girona ha condemnat a penes d'entre 12 anys i 10 mesos i 16 anys de presó els tres acusats d'assaltar els amos d'un hotel de Cantallops el 16 de març del 2020, en ple confinament. El tribunal conclou que els tres lladres són autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en casa habitada i amb ús d'instrument perillós en concurs medial amb un delicte de detenció il·legal i de dos delictes de lesions, amb les agreujants de disfressa i aprofitament de lloc. La sentència declara provat que els acusats van anar fins a l'establiment a bord d'un vehicle de lloguer i, un cop allà, van atacar el matrimoni amb un pal i un ganivet i, després d'arreplegar el botí, els van deixar lligats per poder fugir.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent la magistrada Sonia Losada, conclou que, cap a les vuit del vespre del 16 de març del 2020, els acusats van aprofitar que "ja era de nit" i que la parella vivia en una zona "aïllada i allunyada del nucli" de Cantallops per cometre el robatori. "De comú acord i actuant conjuntament, van anar fins la casa situada a la part posterior de l'hotel i van esperar amagats al pati exterior l'arribada del propietari", exposa el tribunal.

Poca estona després, l'home va arribar de treballar, va aparcar al pati interior i va obrir la porta del garatge per entrar a casa. "En aquest moment, va ser atacat per l'esquena, i per sorpresa, pels tres acusats que anaven encaputxats i amb guants", recull la sentència, que descriu que els assaltants van colpejar la víctima amb les mans i amb un pal de fusta que un d'ells duia. Així, van aconseguir fer-lo caure a terra i, amb cordes, el van lligar de mans i peus per l'esquena. També li van tapar la boca amb cinta americana.

Alertada pels crits, la dona va sortir a fora. Segons va explicar al judici, d'entrada va pensar que la seva parella havia caigut accidentalment. "Un dels acusats la va agafar amb força pels cabells i la va llançar a terra, on la va subjectar mentre li tapava la boca amb cinta americana i li lligava peus i mans", argumenta el tribunal.

Un cop immobilitzats, els acusats els van arrossegar fins a una habitació: "Van col·locar un ganivet a l'esquena de l'home, com a amenaça, mentre deien a tots dos que on era la caixa forta". La sentència relata que també van estirar una orella a la dona mentre li apropaven un ganivet i que li van fer un tall "superficial". A més, van regirar els dits a l'home i li van colpejar les costelles.

La víctima, atemorida, va dir als lladres que tenien diners guardats en un sobre. Els assaltats es van apoderar així de 800 euros. Després, van arreplegar joies, rellotges i altres objectes de la casa i van agafar 200 euros més del cotxe.

Els lladres van marxar deixant les víctimes lligades: "Després de comprovar que els assaltants havien abandonat l'habitatge, la dona va aconseguir deslligar-se les mans, trigant quinze minuts, i després va anar directament a alliberar el seu marit, havent de tallar les lligadures amb tisores perquè no ho aconseguir amb les mans". Un cop alliberats, van poder demanar ajuda.

El tribunal remarca que, tot i que no hi ha prova directa dels fets, la prova indiciària és suficient per enervar la presumpció d'innocència i condemnar els tres acusats. Així, l'Audiència conclou que Ysidro Paredes, Antonio Bueno i Yoan René Tejada són autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en casa habitada i amb ús d'instrument perillós en concurs medial amb un delicte de detenció il·legal i de dos delictes de lesions, amb les agreujants de disfressa i aprofitament de lloc.

En ple confinament

De fet, la sala valora que, a banda de ser un habitatge aïllat, els lladres van cometre el robatori el primer dia de confinament decretat per la pandèmia: "Havent-se decretat l'estat d'alarma, existien restriccions de circulació, per la qual cosa l'habitatge estava en majors condicions d'aïllament ja que l'hotel que regentaven les víctimes estava tancat al públic per aquest mateix motiu".

Una circumstància agreujant però que, tal com recull la sentència, ha permès identificar els sospitosos i relacionar-los amb el robatori amb més facilitat. El tribunal argumenta que hi havia tants pocs vehicles circulant que la investigació ha pogut determinar quina va ser la furgoneta que van utilitzar els lladres perquè una càmera propera la va captar i, a més, es va saltar un radar per excés de velocitat. Amb el número de matrícula, els investigadors van poder seguir el rastre i esbrinar que era un vehicle llogat a nom d'un dels processats. I, creuant el recorregut de la furgoneta recollit pel GPS i les dades de telefonia mòbil, van acabar arribant als altres dos acusats.

El tribunal no es creu les versions exculpatòries dels processats. Al judici, l'acusat que va llogar la furgoneta va explicar que ho havia fet per saldar un deute que tenia amb el seu camell. Segons la seva versió, es va limitar a anar a buscar i tornar el vehicle i, també, li va deixar la seva targeta de crèdit amb la que va pagar l'autopista. L'Audiència, però, ho considera "inversemblant".

La sentència també conclou que hi ha suficients indicis per vincular els altres dos processats amb els telèfons mòbils que, al judici, ells van negar tenir.

El tribunal condemna Yoan René Tejada a 16 anys de presó (s'hi suma una agreujant de reincidència), Antonio Bueno a 14 anys i 6 mesos i Ysidro Paredes a 12 anys i 10 mesos (perquè li aprecia atenuants de drogoaddicció i reparació del dany). A més, hauran d'indemnitzar les víctimes amb 19.142,83 euros.

La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al TSJC.