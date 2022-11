Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 49 anys aquest divendres al matí a Girona després d'una persecució policial. Segons ha pogut saber l'ACN, faltaven deu minuts per les nou del matí quan una patrulla dels Mossos ha vist com un vehicle conduïa de forma temerària per Jaume I. Davant dels fets han començat a perseguir-lo mentre els agents feien senyals perquè el cotxe parés, però la conductora ha fet cas omís a la policia.

La dona anava en direcció contrària i també pujava sobre les voreres. Finalment, els Mossos han aconseguit aturar el vehicle a la zona de la Creueta i han detingut la dona per un delicte de conducció temerària i també per desobediència dels agents de l'autoritat.