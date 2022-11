El judici contra l'acusat de violar la parella a Empuriabrava el 10 de maig del 2018 que es va haver de suspendre fa tres setmanes perquè l'intèrpret no traduïa les declaracions de forma literal ha quedat vist per a sentència. L'Audiència de Girona ha reprès la vista i la víctima ha declarat assistida per un altre intèrpret de francès.

La fiscal ha mantingut la petició de 12 anys de presó i l'acusació particular s'hi ha adherit. La defensa vol l'absolució. La víctima ha explicat que estava asseguda al sofà quan l'home va tornar de passejar el gos. Aleshores, se li va llançar a sobre, la va immobilitzar i la va violar. Com a conseqüència de l'atac, ha hagut de rebre tractament per símptomes compatibles amb estrès posttraumàtic.