Un vídeo que s'està fent viral a les xarxes socials mostra l'agressió d'uns vigilants de seguretat a dos joves de nit a la zona de la Copa de Girona.

Els fets haurien succeït dimecres a la nit i s'hi pot veure com els dos vigilants de seguretat colpegen dos nois amb la defensa.

Segons denuncia el pare d'un dels afectats -com s'identifica en el post del vídeo a Twitter- els dos nois es trobaven a la zona de la Copa aquest dimecres a la nit -dia en què no hi havia cap concert de Fires de Girona- i ambdós passejaven pel recinte de barraques quan els vigilants "els fan fora per estar tancat, d'acord, però mentre marxen sense oposició i els agredeixen a cops de porra sense motius", assegura el pare indignat.

Des dels Mossos d'Esquadra han confirmat que avui està previst que es presenti denúncia pels fets i que obriran una investigació per determinar com van anar els fets i si és el cas, responsabilitats. També afirmen que no tenien constància de l'incident i, per tant, no havien rebut cap avís per anar-hi la nit dels fets.