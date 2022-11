Agents del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil estan inspeccionant aquest dijous les piscines naturals de Mogón (Jaén) a la recerca dels cossos d'Ibrahima Diouf i Tidiany Coulibaly, segons ha sabut CASO ABIERTO, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que EMPORDÀ. Els dos temporers africans van desaparèixer el 2021 i 2013, respectivament, quan treballaven recollint oliva per al mateix patró a Villacarrillo, a només 10 quilòmetres del lloc que ara s'està registrant.

No va agafar l'autobús

Un amic d'Ibrahima va denunciar el gener de 2021 que el jove senegalès, de 32 anys, havia desaparegut en estranyes circumstàncies després d'haver estat amb Ginés Vicente, l'empresari que el tenia empleat en el seu olivar aquella temporada. Segons va explicar a la Guàrdia Civil, Ibrahima acabava d'anunciar als seus compatriotes que volia deixar la seva feina i marxar amb el seu company a Cartaya (Huelva), on ja havia recol·lectat taronges en anys anteriors, però mai va agafar l'autobús ni va arribar al seu nou destí.

L'última persona que va estar amb ell abans que se li perdés la pista, a la casa que Ibrahima compartia a Villacarrillo amb altres jornalers, va ser el seu cap, Ginés Vicente, segons van explicar els companys del senegalès. Es tracta d'un empresari de 53 anys amb antecedents per explotar a un altre jove africà que va desaparèixer el 2013 mentre treballava per al mateix patró i després de discutir amb ell per les seves condicions laborals. La seva família no ha tornat a saber d'ell.

Registres amb georadar

Com va avançar CASO ABIERTO, la Unitat Central Operativa i el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil van registrar al setembre diverses propietats de l'empresari que va tenir empleats als temporers. Entre elles, un garatge en el qual, segons les indagacions, es perd la pista d'Ibrahima. També van buscar amb georadar a la casa on s'allotjaven els immigrants i un pou que hi ha al pati d'aquest habitatge.

Vuit anys abans que a Ibrahima se l'empassés la terra, Tidiany Coulibaly, un altre immigrant arribat de Mali per a fer la temporada de l'oliva en les terres de Ginés Vicente, va desaparèixer del mateix habitatge que el senegalès. Aquell 17 de desembre de 2013, Coulibaly, de 22 anys, havia discutit amb l'empresari després de reclamar-li un salari digne per a ell i per a la seva quadrilla, igual que faria Ibrahima abans de desaparèixer, vuit anys més tard.

Segons donaria per provat després l'Audiència de Jaén, el patró pagava a Coulibaly i als seus compatriotes entre 20 i 30 euros diaris, és a dir, molt per sota del salari mínim, establert llavors en 50,36 euros. A més, l'home, que descomptava del sou dels seus empleats el preu del material que trencaven durant la seva jornada laboral, tenia a diversos empleats en situació irregular i sense donar d'alta.

Unes orelleres

Després d'aquella discussió amb el patró, la família i els amics de Coulibaly no van tornar a saber d'ell i van denunciar la seva desaparició. La Guàrdia Civil va detenir a Ginés Vicente després de trobar unes orelleres del jornaler amb el seu ADN a 'La Moratilla', una finca d'oliveres d'unes quatre hectàrees que l'empresari gestionava als afores de la localitat de Jaén de Villanueva del Arzobispo i on el temporer mai havia estat treballant.

El telèfon mòbil del patró el situava en aquell terreny el matí en què Coulibaly va desaparèixer. A més, Elton, el gos de la Guàrdia Civil que va participar en nombroses investigacions de persones desaparegudes, com la de Diana Quer, va marcar restes biològiques en una olivera de la finca que es trobava a escassos metres del lloc on van trobar les orelleres del jove africà.

L'empresari es va asseure en la banqueta acusada de desaparició forçosa, dos delictes continuats contra els drets dels treballadors, dos delictes contra l'Administració de Justícia, un delicte de desobediència a l'autoritat, un altre contra la salut pública (els agents van trobar 330 grams de marihuana en una de les seves propietats) i una falta per defraudació del fluid elèctric a la casa on allotjava als temporers.

Va coaccionar a dos testimonis

Abans que se celebrés el judici, en el qual el fiscal va demanar per a Vicente 16 anys de presó, mentre que la família de Coulibaly va sol·licitar una condemna de 29 anys, l'empresari va intentar coaccionar a dos testimonis perquè mentissin en la seva declaració davant la Guàrdia Civil. Els va demanar que diguessin que l'havien vist el dia que va desaparèixer el seu empleat, a l'hora en què precisament no tenia coartada. A canvi, segons la sentència de l'Audiència de Jaén, Vicente els va prometre perdonar-los un deute.

Finalment, va ser condemnat a dos anys i mig de presó per «explotar» als seus treballadors. El tribunal va considerar acreditat que els «va enganyar i va abusar d'ells» aprofitant que es tractava d'«immigrants estrangers, alguns d'ells sense papers, i que gairebé no coneixien el nostre idioma». L'Audiència de Jaén també va considerar culpable a Ginés Vicente d'un delicte d'obstrucció a la Justícia, però el va absoldre del delicte de segrest per falta de proves.