Els Bombers van rescatar ahir un grup de joves que s'havia encallat a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols.

Un dels tres nois va entrar en pànic quan feia la travessa per la via de la Cala del Molí. Es va col·lapsar i no podia avançar.

Els joves van alertar el 112 cap a dos quarts de set del vespre i els Bombers es van activar amb dues dotacions del parc de Vall d'Aro i una amb rescatadors dels GRAE-

En arribar-hi van trobar-se que el grup estava encallat a prop de la sortida i ja havien passat per les dues zones de possible escapament.

Per tant, els Bombers van començar el rescat per la part de la sortida de la via ferrada. Al grup també se'ls va fer de nit i malgrat anar ben equipats, segons els Bombers, no duien frontal per il·luminar la zona.

Els rescatadors van auxiliar el noi que patia la situació d'ansietat. Mentre que els altres dos joves van poder sortir pel seu propi peu acompanyats dels Bombers. Cap a un quart de nou, ja van donar el rescat per finalitzat amb èxit.

El grup estava format per tres nois de 29 i 30 anys de Granollers. Finalment, cap d'ells va necessitar assistència mèdica del SEM, tot i que una ambulància del SEM s'havia traslladat fins a la carretera de Sant Feliu a Sant Pol per si era necessària per evacuar alguna persona.