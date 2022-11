La policia busca dos criminals perillosos que es troben en cerca i captura per part de França i que podrien estar amagats a terres gironines. Es tracta de dos homes, com avança El Muro de La SextaTV que estan en cerca i captura per part de les autoritats franceses i estan vinculats en delictes de sang comesos a la zona de Marsella. Ambdós individus, Ayoub Khallouki i Mostapha Beyoralv, compten amb una ordre europea de detenció.

Això significa, que tant els Mossos d’Esquadra, com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil compten amb aquesta informació i després de ser identificats en terres gironines, els tenen com a objectiu.

La policia, com ha confirmat Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'Empordà, creu que podrien trobar-se ocults per terres gironines després d’haver participat, segons han pogut acreditar els investigadors, en dos fets durant el passat mes de setembre.

El primer és el que va succeir el 19 de setembre a l’N-II a prop la Jonquera. Aquí, un grup de tres homes -entre ells els criminals- van assaltar a punta d’arma de foc un altre grup de joves que estava en un cotxe. Els van barrar el pas en una benzinera i van sortir del vehicle sortir amb armes de foc llarg i curtes. Finalment, els van agredir i els van robar diners.

Accident a la Jonquera

D’altra banda, la policia també ha pogut comprovar que el dia 28 van accidentar-se a la Jonquera. Concretament, considera que els dos sospitosos anaven amb un cotxe que, com va avançar Diari de Girona, es va accidentar cap a dos quarts de cinc de la matinada a tocar l’N-II. El vehicle va patir una sortida de via i va acabar bolcant en un aparcament d’un restaurant ubicat al camí del Molí del Bosc. Testimonis van veure fugir els ocupants però quan hi van arribar els efectius d’emergències, ja no hi havia ningú.

Posteriorment, els Mossos de la comissaria de la Jonquera van fer una inspecció ocular del cotxe accidentat, amb matrícula francesa. Del vehicle, en van recuperar unes bosses i munició: diverses bales.

La sorpresa però va arribar al cap de tres hores, a les vuit del matí, el 112 va rebre l’avís que el vehicle on s’havia trobat tot allò i s’havia accidentat estava en flames.

Incendi provocat

Un incendi que va ser provocat com tot apuntava el dia dels fets. Segons explica La SextaTV els criminals van ruixar el vehicle amb benzina. El mateix cotxe que els delinqüents van utilitzar en l’assalt de l’autopista.

Després de les indagacions i de la seva identificació, la policia sospita que podrien estar ocults en algun punt del territori espanyol i veient per on s’havien mogut el mes de setembre, possiblement per territori gironí.

Ambdós individus compten amb una ordre europea de detenció i les autoritats policials franceses els consideren perillosos.