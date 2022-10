Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un jove aquest diumenge a la matinada a l'Avinguda Paral·lel de Barcelona. La policia catalana ha estat alertada cap a les sis de la matinada de què hi havia un noi ferit prop de les Drassanes. Fins al lloc s'han desplaçat diverses dotacions dels mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han localitzat el jove mort. La policia ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort i per identificar i localitzar el presumpte autor de l'agressió.

L'abril passat una baralla davant la discoteca va acabar amb quatre ferits per arma blanca. Dies després, una macrooperació policial va localitzar armes blanques i drogues en aquest establiment. Segons fonts municipals, el districte de Sants-Montjuïc fa mesos que persegueix els incompliments del local d'oci en l'àmbit del règim d'activitats. Però l'Ajuntament de Barcelona no té competències per tancar-la per raons de seguretat. Per això, el districte està col·laborant amb Mossos.