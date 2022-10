"Me la vaig trobar morta, em vaig espantar i la vaig esquarterar", ha assegurat Jesús P., parella en aquells dies de Juana Canal, i autor de la nota que Sergio, el fill gran de la madrilenya, va trobar el matí següent a la seva desaparició, el 22 de febrer de 2003.

Gairebé 24 hores després del seu arrest, l'home ha assegurat que va guardar les restes de Juana en dues maletes en el pis de Madrid i es va dirigir a Navalacruz (Àvila). Es va baixar del cotxe, va cavar dos clots i va abandonar el cos a la muntanya.

Segons ha pogut saber Cas Obert, portal de successos Prensa Ibèrica (grup editorial de l'EMPORDÀ), en les pròximes hores es dirigirà, en companyia dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, al lloc on va ocultar el cos de Juana Canal.

La confessió s'ha produït a la Comandància de la Guàrdia Civil d'Àvila mentre que, en paral·lel, agents de la UDEV de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, en un operatiu conjunt, registren des de la tarda ahir una finca de Navalacruz -propietat dels pares del detingut- que es troba pròxima al lloc on es van trobar les restes òssies de la dona desapareguda.

Una nova vida: es va casar

"Sergio, la teva mare i jo hem tornat a discutir (...) Vaig a buscar-la". Un tros de paper. No va deixar més. Va desaparèixer de les vides de Juani, de Sergio, amb qui vivia a Ciudad Lineal. No es va molestar a trucar.

"No vam tornar a veure'l", lamentava Ana María al març, abans que una trucada dels agents, el mes de juny, li comuniqués que havien trobat sense vida a la seva germana, malgrat haver localitzat part de les seves restes tres anys enrere. "La meva germaneta...". No sabien quan, com ni per què.

Jesús va començar una nova vida, discreta. Va esquivar la investigació inicial -fa 19 anys- que apuntava al fet que la desaparició de Juani era una marxa voluntària, sense més. Al cap de quatre mesos de desaparèixer es va casar amb una altra dona.

"Sergio, el meu nebot, va trobar la casa regirada amb clars signes que allà va haver-hi una baralla i la Juani no es va emportar res; va deixar la seva bossa, el seu DNI, la seva cartilla del banc, el seu tabac... i, cosa que és més important, va deixar a la seva família, i va deixar als seus fills. Qui marxa voluntàriament deixant tot això?", lamentava.

Va abandonar el taxi, treball que li donava menjar. Avui, amb 53 anys, tres fills, és propietari d'una caravana de salsitxes i patates fregides, també anomenades food trucks. El seu públic el troba a les fires (recorre pobles de Madrid i Àvila), tot i que aparca també en festivals. Després de l'aturada pel coronavirus, aquest estiu presumia que tot tornava a la normalitat.

La policia va anar-hi després de la baralla

Gairebé dues dècades en silenci, hermètic, impassible. La troballa de les restes mortals de Juana Canal, els primers ossos que van aparèixer a Navalacruz (Àvila) mentre uns senderistes passejaven, van fer un gir a la recerca. Es van obrir noves diligències. Es va apuntar a l'homicidi, el crim masclista va ser la primera opció.

Es va revisar l'expedient. La baralla, descrita a la famosa nota, va requerir presència policial. Se sap que una patrulla va pujar a l'habitatge. Van mediar i, aparentment, es va solucionar.

Després de confirmar que els ossos pertanyien a Juana Canal, es va cercar de nou a Madrid. El domicili en el qual se la va veure per última vegada, Ciudad Lineal, va ser inspeccionat a mitjan setembre. Agents de la UDEV i de la Científica de Policia Nacional, amb l'ajuda del GOR de Ciudad Lineal van rastrejar amb noves tècniques científiques, capaces de detectar vestigis i sang encara que hagin passat dues dècades. El resultat va ser negatiu.

Punxada telefònica

El següent pas va ser batre de nou la zona en la qual tres anys enrere es van trobar les primeres restes: es van trobar més ossos i roba interior que, mancant confirmar amb l'anàlisi d'ADN, presumiblement són de Juana Canal.

Paral·lelament, la jutgessa va autoritzar el setembre passat una punxada telefònica per controlar les converses de Jesús, en el punt de mira ja per la policia. Al principi no va dir res, però segons avançava el temps, la investigació "va donar els seus fruits".

Una setmana després, aquest mateix dimecres, Jesús va ser detingut. La seva actitud, la baralla prèvia i la seva vinculació amb la zona on es van trobar les restes humanes el van convertir en principal sospitós. Després d'hores d'interrogatori policial ha confessat: "Estava morta ja, em vaig espantar, la vaig esquarterar i la vaig enterrar".