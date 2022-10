El jutjat de Figueres ha enviat a presó un camioner que transportava 86 quilos de marihuana amagats al doble fons d'un contenidor amb destí a Polònia. Els agents de la Policia Nacional van interceptar el tràiler a l'àrea de servei del Montseny de l'autopista AP-7. La droga anava envasada al buit i, segons les primeres estimacions, el seu valor al mercat negre era de més de 400.000 euros. L'operatiu va culminar mesos de seguiment i, amb aquesta detenció, la policia dona per desarticulada una organització criminal que enviava la droga a l'estranger. La marihuana procedia del sud d'Espanya, i la xarxa feia servir la Costa Brava com a punt intermedi de la seva distribució. Des d'aquí, la droga s'enviava al nord d'Europa.

Segons informa la Policia Nacional, els agents van interceptar el tràiler a l'àrea del Montseny de l'autopista AP-7. El camió, que volia creuar la frontera i es dirigia al nord d'Europa, portava 81 paquets de cabdells de marihuana envasats al buit. Anaven amagats al doble fons d'un contenidor, ocults entre la mercaderia.

La droga, concreta la policia, estava "col·locada de manera estratègica amb l'objectiu d'ocultar-la i dificultar l'accés al doble fons" del contenidor. En total, el camió de gran tonatge portava 86 quilos de marihuana, que tenien un valor de més de 400.000 euros al mercat negre.

La Policia Nacional subratlla que amb aquest operatiu donen per desmantellada una organització criminal que es dedicava a vendre i transportar droga des del sud d'Espanya i fins al nord d'Europa. La xarxa tenia com a punt intermedi d'aquesta distribució llocs de la Costa Brava.

La investigació va començar a principis de maig i ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, que ha fet vigilàncies de diversos sospitosos al municipi. Arran d'aquests seguiments, la policia va saber que el camió de gran tonatge que es va interceptar a l'àrea de servei de l'AP-7 anava carregat amb marihuana, que s'enviava cap a Polònia.

Matrícules falses

Amb l'objectiu de no aixecar sospites, el camioner portava diverses plaques de matrícula falses. Durant el viatge, les anava alternant, perquè d'aquesta manera la policia no el pogués seguir i les càmeres de vigilància o les que hi ha instal·lades a les àrees de servei no el detectessin.

El camioner va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que en va disposar l'ingrés a presó. L'operatiu que ha permès arrestar-lo, i desmantellar el grup criminal, l'han portat a terme agents de la Policia Nacional de les comissaries de Sant Feliu de Guíxols i la Jonquera.