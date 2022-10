Un home de 51 anys ha mort la matinada d'aquest diumenge a causa de les ferides produïdes per un accident entre un turisme i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al carrer Villarroel de l'Eixample de Barcelona. Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, el sinistre s'ha produït cap a tres quarts de tres de la matinada per causes que a hores d'ara es desconeixen. La víctima mortal viatjava al seient del darrere del turisme i, a causa de l'accident, cinc persones més han resultat ferides de diversa consideració, els altres tres ocupants del cotxe i els dos tècnics en emergències sanitàries que es dirigien a un servei.

La víctima mortal va ser trasllada en estat crític a un centre sanitari, on posteriorment se n'ha confirmat la defunció. Els altres tres ocupants del vehicle també han estat traslladats a diversos hospitals, així com els dos tècnics en emergències sanitàries, tot ells en un estat menys greu. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat dotacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i sis unitats del SEM, que han atès als ferits. Aquesta és la vint-i-dosena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2022, 14 dels quals eren motoristes, cinc vianants i un conductor d'un vehicle.