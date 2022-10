Una bretolada destrueix l'estela del darrer combat aeri de la Guerra Civil a Catalunya

Una acció vandàlida ha destruït, aquesta setmana, l'estela funerària que recordava el pilot alemany mort en el transcurs del darrer combat aeri sobre Catalunya de la Guerra Civil en el moment de la retirada, el febrer de 1939. Uns desconeguts han trencat totalment la làpida de pedra dedicada a l'aviador alemany Frederic Windemuth, membre de la Legión Cóndor, i que va ser abatut pel republicà Josep Falcó durant l'atac sobre l'aeròdrom de Vilajuïga i Garriguella el 6 de febrer de 1939. El periodista Josep Playà Masset va treure a la llum, el 2009, la història que envoltava la misteriosa aparició de rams de flors en aquesta làpida durant anys. Playà va descobrir que era el mateix Falcó qui les dipositava. En un reportatge publicat el 2009 a La Vanguardia, el militar república, exiliat a França, manifestava: ""El meu pare, que va passar un any en un camp de concentració a Màlaga i quatre a la presó de Figueres, ho hauria volgut enderrocar, però els ho vaig impedir. No és un monument feixista sinó la làpida d'un soldat mort a la guerra. Els rojos hem donat mostres de no ser revengistes, volem la reconciliació".

Reivindicar la seva protecció Aquests darrers anys, historiadors i experts en aviació militar, com David Garcia Algilaga i Roberto Pla, han reivindicat el patrimoni històric que representen les restes dels diferents aeròdroms que hi va haver a l'Alt Empordà durant la Guerra Civil. Aquesta estela formava part d'aquest relat històric, que ha anat acompanyat de publicacions de treballs de recerca, llibres i rutes guiades, com les promogudes amb la complicitat del Celler Mas Llunes, ubicat en els terrenys pròxims a l'aeròdrom. Garcia Algilaga havia avisat reiteradament sobre la necessitat de protegir aquesta estela "pel seu valor històric, patrimonial i per l'exemple de reconciliació que representava" entre dos pilots de bàndols oposats que es van jugar la vida en el cel empordanès. "Han trencat el monòlit del pilot alemany de la Legió Còndor a Garriguella. Una eina patrimonial, històrica, pedagògica i turística dins l'espai de l'antic aeròdrom republicà. Algú l'ha trencat. Algú altre no l'ha protegit, contextualitzat, ni explicat", diu.