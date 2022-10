El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) delibera aquest dimecres al matí si suspèn el judici contra part de l'antiga Mesa del Parlament perquè les acusacions i tres de les quatres defenses han al·legat que encara hi ha pendent de resoldre un recurs de la fiscalia sobre la recusació d'un dels magistrats que havia de formar part del tribunal.

Just a l'inici de la vista oral per desobediència contra Roger Torrent i tres exmembres de la Mesa, la fiscalia ha demanat suspendre perquè encara no s'ha resolt la seva petició de revocar la recusació del magistrat Carlos Ramos.

L'acusació popular de Vox i les defenses, excepte Josep Costa, s'han adherit a la petició.