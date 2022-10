Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 30 i 34 anys, que feien de controladors d'accés en locals d'oci nocturn de Banyoles i Girona per falsificació de document públic. Els fets es remunten les nits de l'1 i 2 d'octubre quan els agents van fer diverses inspeccions en establiments de les comarques gironines. La primera nit van inspeccionar un local de Girona que té llicència de cafè concert. Allà van detectar que un treballador que controlava l'accés no tenia l'acreditació per fer-ho. De fet, havia falsificat el distintiu que emet la direcció general competent i el van detenir.

L'endemà van fer-ne una altra una discoteca de Banyoles. Aquí, els mossos van arrestar l'únic controlador que hi havia després de comprovar que tenia un carnet fals. El treballador disposava d'un número emès per la Generalitat a nom d'una altra persona però no estava habilitat per fer la feina ni ho havia estat mai. Tots dos detinguts, amb antecedents, hauran de comparèixer davant d'autoritat judicial quan siguin requerits. Aquesta no és l'única intervenció d'aquestes característiques que fan els mossos a la demarcació. La mateix unitat va denunciar penalment un altre controlador de 29 anys a Castelló d'Empúries per mostrar un document i un distintiu presumptament fals. Els fets van passar el 3 de setembre en un bar musical d'Empuriabrava. En aquesta ocasió, els agents van intervenir la documentació per aclarir si era falsa i van acabar denunciant el jove per un delicte de falsificació de document públic.