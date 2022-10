La nena de 5 anys ferida a l'explosió de la Casa de Cultura de Girona ha rebut l'alta aquesta tarda. La menor estava ingressada a Pediatria del Trueta i era la única que quedava a l'hospital després que aquest dilluns al matí donessin d'alta la dona de 47 anys que es va haver d'intervenir d'urgència el mateix divendres. L'explosió a la Casa de Cultura va tenir lloc divendres al vespre durant els actes de la Nit de la Recerca, quan un experiment on es mesclava aigua amb nitrogen líquid va generar més vapor del previst i va fer esclatar el bidó on hi havia la barreja. Hi va haver divuit ferits, dels quals cinc van ser traslladats al Trueta.