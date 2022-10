Tres persones han resultat ferides, una crítica i les altres dues de poca gravetat, en un accident entre una furgoneta i un turisme a l'N-260 a l'altura de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès). Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha passat cap a tres quarts de vuit del matí i ha obligat a tallar la via fins a les 9.49 hores per causes que s'estan investigant. En el punt del sinistre s'ha donat pas alternatiu als vehicles. Hi ha hagut retencions en els dos sentits de la marxa durant dues hores, fins que s'ha normalitzat la situació. Tots els ferits han estat evacuats a l'Hospital Trueta de Girona. Fins al lloc s'han desplaçat quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM, cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat.