Un acusat que s'enfrontava a 8 anys i mig de presó per agredir sexualment una dona a Figueres el 23 d'abril del 2017 ha acceptat una condemna de 2 anys. Al judici, que s'ha fet aquest dijous a la secció tercera de l'Audiència de Girona, el processat ha reconegut que li va fer tocaments contra la seva voluntat als pits i als genitals quan la víctima volia llogar-li una habitació. A més, també ha admès que, després, li va enviar missatges demanant-li "perdó" i oferint-se a deixar-li l'habitació gratis "per compensar".

La víctima ha descrit els tocaments al judici no recordava que el processat l'hagués penetrat amb els dits, però això el fiscal ha modificat l'escrit d'acusació inicial i l'acusació particular i la defensa s'hi han adherit.

L'acusat ha explicat que rellogava una habitació de casa seva per tenir ingressos extra i que abans del moment dels fets ja havia conviscut amb la víctima. El 22 d'abril del 2017 van quedar perquè la noia estava interessada en tornar al pis. Ell la va anar a recollir a l'estació, a Figueres, van parar un moment a comprar begudes i van pujar al domicili.

La víctima ha relatat que, en un primer moment, van estar xerrant però que, ja la matinada del 23 d'abril, el processat li va fer tocaments als pits i als genitals contra la seva voluntat. Al judici, però, la dona no ha pogut recordar si, tal com sostenien les acusacions, li havia introduït els dits a la vagina.

Durant la seva declaració, l'acusat ha reconegut haver-li fet tocaments contra la seva voluntat però ha negat que hi hagués penetració. També ha admès que, després dels fets, li va demanar perdó en una conversa de Whatsapp aportada a la causa i que, fins i tot, li va proposar l'habitació gratis "per compensar".

Inicialment, la fiscalia l'acusava d'un delicte de violació i demana 8 anys i mig de presó. Com que ha reconegut els fets i no ha quedat acreditat que hi hagués penetració, ha modificat l'escrit d'acusació sol·licitant ara 2 anys de presó per un delicte d'agressió sexual. També demana 5 anys de llibertat vigilada i que l'acusat no es pugui apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima. En concepte de responsabilitat, vol que el processat la indemnitzi amb 7.000 euros.

L'acusació pública també demanava l'expulsió del país -el processat és d'origen bolivià- un cop complertes tres quartes parts de la condemna o quan accedís a la llibertat condicional. El fiscal ho ha retirat perquè considera que el processat té suficient arrelament al país i dues filles menors d'edat que depenen econòmicament d'ell.

L'acusació particular i la defensa s'han adherit a la petició del fiscal i el judici ha quedat vist per a sentència.