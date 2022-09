Un pres de la presó de Figueres va agredir aquest dilluns Alberto P., l’home de 37 anys investigat per assassinar i torturar Anna G., la seva nòvia de 21 anys. Tal com ha avançat El Punt Avui i ha confirmat El Periódico, del mateix grup editorial que l'Empordà. l’intern ha clavat un cop de puny al sospitós que feia només dos dies que era al centre penitenciari. No li ha causat lesions greus, tot i que el ferit sí que ha requerit atencions mèdiques que li ha prestat el centre.

El responsable de la presó, arran de l’incident, ocorregut només cinc dies després que Alberto P. cometés el crim, ha aplicat l’article 75 del reglament penitenciari, que permet restringir la mobilitat dels reus per protegir la seva seguretat en cas que la seva integritat estigui amenaçada. Alberto P. va passar a disposició judicial dissabte passat i una multitud d’unes 200 persones es va concentrar al jutjat amb intenció de linxar-lo. El brutal assassinat d’Anna G. ha commocionat la població de Campdevànol i, en especial, el cercle familiar i d’amistats de la noia.

Alberto P. es troba privat de llibertat pel jutjat de Figueres que instrueix aquesta causa i va ordenar que ingressés a presó provisional pels delictes d’assassinat i agressió sexual a petició del fiscal Enrique Barata.

Torturada

En l’examen forense que es va practicar durant dos dies al cadàver d’Anna es van poder comptabilitzar més de 60 ferides obertes, hematomes i talls per tot el cos i fractures en llocs com l’envà nasal i la dentadura. El cos de la dona també presentava ferides d’arma blanca als genitals. Els investigadors creuen que l’acarnissament del sospitós, parella sentimental de l’Anna, s’ha de considerar una tortura, que va durar hores, o dies. Alberto, a més, va trucar al telèfon d’emergències després d’assegurar-se que l’Anna ja havia mort.

Abans de demanar ajuda dels equips d’emergència, va netejar l’escenari del crim i la va dutxar i assecar. L’ús de l’assecador va sembrar el dubte de si algunes ferides, que estaven seques, podien haver sigut ocasionades dies abans. El mateix autor, 16 anys més gran que ella, va declarar que l’Anna havia caigut anant amb bicicleta en una escapada que van fer junts el cap de setmana anterior.

Un controlador obsessiu

Segons fonts consultades per aquest diari, el detingut ha intentat manipular els investigadors constantment. Ha declarat que, després d’aquell suposat accident amb bicicleta, la dona s’havia trobat malament i que la nit anterior havia empitjorat i que ell l’havia cuidat. Però tots els indicis apunten que la va pegar, presumiblement per un atac de gelosia, i que s’hi va rabejar durant un període de temps desconegut. I quan ja no respirava va trucar a l’ambulància perquè l’Anna no pogués revelar l’infern al qual l’havia sotmès.

Alberto P., a qui avui esperaven un centenar d’amics de la víctima al jutjat per increpar-lo, tenia antecedents per maltractament masclista a parelles anteriors. Feia poc més d’un any que sortia amb l’Anna, a qui controlava constantment. La família de la dona ha declarat que Alberto li agafava el mòbil i que de vegades també es quedava amb les claus del domicili dels seus pares. La va anar aïllant a poc a poc. En diverses ocasions, després de discussions molt fortes, ella havia tornat a casa dels seus pares, però Alberto l’anava a buscar i la convencia que tornés a viure amb ell.

Segons el relat de les seves exparelles, Alberto era un home molt gelós i turmentat per la idea que li fossin infidel, una obsessió que augmentava la toxicitat de les relacions sentimentals, basades en el control, les amenaces i també els insults. Arrossega almenys dues condemnes per trencar ordres d’allunyament que havien imposat jutges després que maltractés alguna de les nòvies amb qui havia sortit abans de fer-ho amb l’Anna.