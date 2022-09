La Policia Local de Llançà ha detingut un home de 46 anys i de nacionalitat francesa per conduir sota els efectes de les drogues. L'home havia conduït un tram de l'N-260 contra direcció i, a més, duia 50 grams de marihuana amagats al cotxe.

Segons informa el cos policial, aquest diumenge a les 19.17 hores van rebre un avís que hi havia un cotxe conduint de forma temerària: fent esses per la Nacional 260, circulant en sentit contrari, sense respectar les línies contínues i sense fer adequadament les corbes.

La Policia Local va muntar un control al punt quilomètric 18, a Llançà. L'home va agafar una carretera secundària per evitar-lo. Els agents van poder localitzar-lo i després d'una persecució, van poder aturar-lo utilitzant altaveus externs, sirenes i fent senyals amb els braços.

Se li van fer dues proves perquè es va detectar dificultat amb la parla i repetició de frases. La d'alcoholèmia dona negatiu, però la de drogues surt positiva en tres substàncies (cocaïna, cànnabis i opiacis).

Mentre es realitzava escorcoll del vehicle els agents detecten una forta olor de marihuana que procedeix del capo del motor. Es localitza una bossa amb 50 grams de marihuana dins del filtre de l'aire del motor.

L'home, sense domicili a Espanya, queda detingut per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les drogues. També se'l denuncia per tinença de substàncies estupefaents. La droga és comissada.