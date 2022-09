La Guàrdia Civil ha comissat gairebé 16 quilos d'haixix que estaven amagats dins una maleta en un autobús amb destí a Lió. Els agents van aturar l'autocar aquest dissabte al matí a la Jonquera, quan circulava per l'autopista AP-7 en sentit França. Quan van inspeccionar-ne l'equipatge, van trobar una maleta que va despertar les seves sospites. No tenia cap mena d'identificació i s'endevinava que a dins hi havia diferents paquets plastificats. Quan els agents la van obrir, a dins hi van trobar 15,8 quilos d'haixix.

La Guàrdia Civil ha posat les diligències del cas i la droga comissada a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres i ha obert una investigació per intentar identificar l'amo de la maleta.