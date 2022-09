Els Bombers van haver d'intervenir ahir en dos incendis causats per llamps a Cabanelles i Amer.

La tempesta elèctrica que va afectar la província va deixar aquests dos ensurts i que van acabar amb poca vegetació cremada.

El primer dels focs forestals va tenir lloc en una àrea boscosa a Cabanelles. Els Bombers van actuar-hi amb vuit dotacions terrestres i una d'aèria.

El foc el van tenir perimetrat amb rapidesa i en poca estona, el van donar per controlat. Després van remullar les àrees calentes i el van donar per extingit.

L'altre incendi va començar cap a tres quarts de set del vespre a la zona del Castell d'Estela d'Amer, una àrea amb vegetació forestal.

Aquí es van activar sis dotacions i en arribar-hi, els Bombers van trobar-se amb tres focus.

Cap a un quart de vuit es va posar a ploure i en poca estona, el van poder donar per extingit. Cap dels dos va cremar una superfície destacada.

Revisió

El fet que fossin dos incendis iniciats per la caiguda d'un llamp fa que avui els Bombers retornin a la zona. Revisaran que encara no hi hagi algun punt calent o hi hagi algun arbre amb possible ignició.