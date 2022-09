L'Audiència de Girona ha condemnat el lladre multireincident que va robar en una botiga de Figueres el matí del 24 de juliol del 2017 i va llançar una pedra al cap a l'encarregada del local quan intentava evitar que marxés amb el botí. El tribunal li imposa 1 any de presó i 60 euros de multa per un robatori violent i un delicte lleu de lesions amb les agreujants de reincidència i les atenuants de drogoaddicció, reparació del dany i dilacions indegudes. La fiscalia demanava 7 anys de presó i 900 euros de multa. Al judici, el processat va admetre que cometia furts per aconseguir diners per a droga però va negar haver fet servir mai la violència. L'Audiència, però, conclou que va forcejar amb la víctima i li va llançar la pedra mentre fugia.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona declara provat que cap a les onze del matí del 24 de juliol del 2017 el processat va entrar a una botiga de roba del carrer Peralada de Figueres. Un cop a dins del local, va arreplegar cinc polos amb un valor de 79,95 euros i va sortir de l'establiment "sense passar per la caixa".

En aquell moment, l'encarregada de la botiga va sortir darrere de l'acusat reclamant-li que tornés les peces de roba: "S'hi va negar, i quan la víctima el va atrapar i li va intentar agafar la roba, es va produir un forcejament". Durant aquesta picabaralla, el processat li va esquinçar la camisa a la dona i va tornar a sortir corrent. Aleshores, es va adonar que la treballadora el seguia. Segona la sentència, per "protegir la seva fugida" va acabar llançant una pedra al cap de la dona, causant-li una contusió a la regió occipital dreta.

Per aquests fets, la fiscalia l'acusava d'un delicte de robatori amb violència intimidació i d'un delicte de lesions lleus i demanda una condemna de 7 anys de presó i 900 euros de multa. La defensa, encapçalada pel lletrat Narcís Badosa, demanava l'absolució perquè considerava que hi ha diverses circumstàncies atenuants, com un llarg historial de consum de drogues diari al llarg de més de 20 anys.

L'Audiència li imposa 1 any de presó i 60 euros de multa perquè li aprecia l'agreujant de reincidència i les atenuants de drogoaddicció, reparació del dany i dilacions indegudes. En concepte de responsabilitat civil, el tribunal el condemna a indemnitzar la víctima amb 175 euros per lesions causades i la botiga amb 79,95 euros pels objectes robats.

La sentència argumenta que es va tractar d'un robatori violent "tant pel forcejament com pel llançament de la pedra". Descarta, però, la tesi de la fiscalia que considerava que era un robatori agreujat per ús d'instrument perillós: "No s'especifiquen les característiques de la pedra objecte de llançament, desconeixent la potència lesiva de la mateixa i indicant la perjudicada una mida petita, no sent greu la ferida que va produir". Admet, per contra, l'agreujant de reincidència perquè el processat té tres condemnes prèvies per delictes contra el patrimoni.

Atenent a la petició de la defensa, sí que li aplica tres circumstàncies atenuants. D'entrada, el de drogoaddicció: "Se certifica el trastorn per consum d'opiacis, cocaïna i cànnabis de llarga durada, que queda acreditat que prové del 1995".

La sentència, a l'hora d'imposar-li la condemna, també té en compte que ha consignat 155 euros en concepte d'indemnització per reparar el dany i que el cas ha trigat cinc anys en arribar a judici. El tribunal considera que, per la poca complexitat del cas, la instrucció es podria haver tancat a finals de 2018: "Van existir paralitzacions de més d'un any i mig fins al dictat de la interlocutòria de procediment abreujat i dos més fins a la presentació de l'escrit de defensa".