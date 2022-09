Envien a presó els acusats de retenir un adolescent a Bàscara

El jutge ha enviat a presó provisional als dos acusats de retenir un adolescent, amenaçar-li i causar-li lesions a Bàscara el dia 3 de setembre. Els dos arrestats tenen 38 i 31 anys i els Mossos d’Esquadra els van detenir per ser presumptes autors d’un delicte de lesions lleus, un d’amenaces i un de detenció il·legal.

El cas es remunta el dia 3 de setembre cap a les nou de la nit quan l’adolescent es trobava per la urbanització de les Roques.

Va anar fins a una zona on li havien prohibit apropar-s’hi i s’hi va trobar els dos presumptes agressors. Segons fonts familiars d’un dels arrestats, tot va començar per un robatori, fet que a la policia no li consta, quan el jove hauria entrat a la casa d’un dels presumptes agressors, segons ells a robar. Posteriorment, aquest hauria informat a la família de l’adolescent dels fets i amb acord amb aquesta, haurien decidit escarmentant-lo. Llavors se’l van emportar amb una furgoneta junt amb un altre home. Els dos homes el van retenir i llavors el van retenir i amenaçar. Tal com el mateix adolescent va denunciar posteriorment. Aquest fet va propiciar la detenció dels dos homes, que el jutge va decretar-ne ingrés a presó provisional.

Conflictius

L’alcalde de Bàscara explicava ahir que l’adolescent que va denunciar els fets juntament amb dos més porta de bòlit aquest municipi des de fa dos anys. Que ell juntament amb dos més estan cometent robatoris a menors i fins i tot, han entrat en cases i enganyat a gent gran. Assegura que la gent no denuncia per por, tot i que l’ajuntament ho va fer en el cas d’un robatori a l’escola. A més afegeix que aquest tema està a mans de Serveis Socials.