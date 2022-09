A judici per dur droga, anar contra direcció per l’N-II a Figueres i xocar amb la policia

Una temerària fugida per l’N-II des de Figueres fins a Llers per part de dos homes que carregaven diverses substàncies estupefaents dins del vehicle serà jutjada durant els pròxims dies per la secció quarta de l’Audiència de Girona. Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de vuit del vespre del 21 de maig de 2017, quan els dos acusats, de 23 anys i amb antecedents, conduïen un turisme Opel Corsa per l’avinguda Salvador Dalí de Figueres. Segons consta a l’escrit d’acusació de la Fiscalia, dins el maleter del vehicle i en el canvi de marxes hi duien tres quilos i mig de cabdells de marihuana, cocaïna i haixix. Tot plegat, assenyala l’acusació, amb l’objectiu de distribuir-ho.

Per això, quan van veure que una dotació de Mossos d’Esquadra, que havia estat alertada per la forta olor de marihuana, començava a seguir-los mentre es dirigien per l’N-II, no es van aturar, ni tan sols quan els van donar expressament l’alto. En aquell moment, van iniciar una fugida per carretera. Una segona dotació de Mossos va afegir-se a la persecució, mentre el vehicle ocupava el sentit contrari de la via de forma temerària i avançava vehicles en línia contínua, fent zig-zag per evitar que els vehicles policials que el perseguien l’avancessin. L’acusació subratlla que fins en quatre ocasions van estar a punt de col·lidir amb altres vehicles.

A l’entrada de l’autopista, els policies van aconseguir tallar-li el pas, però el vehicle no va frenar i va xocar contra una de les dotacions policials a l’altura de Llers. Dos agents van patir ferides, entre les quals contusions al genoll, tíbia, el canell i el braç que els van obligar a estar de baixa més d’un mes. Els dos acusats van ser reduïts i detinguts, i la policia va decomissar tres quilos i mig de cabdells de marihuana, 2,6 grams de cocaïna i 1,7 grams d’haixix. El valor total de les substàncies estupefaents que transportaven s’elevava a 6.862 euros al mercat negre.

S’enfronten a 12 anys de presó

La fiscalia els fa responsables d’un delicte contra la salut pública de substància que provoca un dany greu a la salut, un delicte contra la seguretat viària de conducció temerària, un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat i un delicte de lesions. Per la suma de tots els delictes els demanen dotze anys i mig de presó, i també sol·liciten una multa de 13.000 euros pel delicte contra la salut pública. A més, l’acusació pública demana que durant tres mesos se’ls suspengui els permisos per conduir vehicles de motor ni ciclomotors. Per últim, demana una indemnització pels agents ferits així com per l’empresa propietària del vehicle policial que va patir danys.