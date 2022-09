Jutjat per robar un patinet i amenaçar amb una navalla el repartidor a Figueres

La secció quarta de l’Audiència de Girona ha jutjat aquesta setmana un acusat de robar un patinet d’una furgoneta i amenaçar el repartidor amb una navalla a Figueres. Els fets van tenir lloc el 8 de setembre de l’any passat a la capital altempordanesa, mentre la víctima, un treballador d’una empresa de repartiment, estava a l’interior del vehicle aparcat.

Segons va explicar en el judici, en un moment donat va veure com l’acusat picava el vidre de la finestreta del copilot. La víctima va baixar la finestreta i llavors l’acusat va demanar-li diners, i ell va dir-li que no en tenia. Davant això, va començar a examinar paquets que hi havia al seient del copilot, li va dir que buscava diners i llavors va amenaçar-lo amb una navalla. Com que no va trobar res de valor a davant, va obrir la porta de darrere i va apoderar-se d’un patinet. La víctima va sortir del vehicle per aturar-lo però no l’altre ja corria carrer enllà.

El repartidor feia uns anys que treballava per aquella zona de la ciutat, i havia vist en diverses ocasions l’acusat. Segons va precisar, alguna vegada li havia demanat diners. També li havia preguntat si tenia 800 o 1.000 euros, perquè així li robaria i li tornaria la meitat dels diners amb la condició que no el denunciés. «Em pensava que era una broma», va dir la víctima.

L’acusat va admetre haver robat el patinet però va negar haver esgrimit cap navalla per amenaçar el treballador. «Està mentint», va dir. Segons ell, «vaig obrir la porta, vaig agafar el patinet i vaig endur-me’l».

El processat està a la presó, és multireincident i s’enfronta a 7 anys de presó per un delicte de robatori amb violència i intimidació. Actualment està en tractament per drogoaddicció. En aquell moment, va dir, prenia moltes drogues, i «em buscava la vida com podia per pagar-les».

El processat va utilitzar el seu dret a l’última paraula per insistir, un cop més, que no va amenaçar-lo amb cap navalla.