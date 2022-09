La Guàrdia Civil no ha trobat sang d'Esther López ni a la casa ni al cotxe del sospitós de la seva mort, el seu amic Óscar, segons ha sabut CASO ABIERTO, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Les anàlisis fetes al laboratori de criminalística no serviran, per tant, per resoldre el crim de la jove, el cadàver de la qual va ser trobat en una cuneta a prop del seu poble, Traspinedo (Valladolid), el 5 de febrer. Durant la inspecció ocular, els agents canins de la Guàrdia Civil especialitzats en la detecció de restes humanes havien marcat diversos punts de la casa d'Óscar, sobretot un sofà i el terra de la caseta de la piscina. Els agents van retallar trossos del sofà i van agafar mostres dels punts indicats pels animals. Ara, les anàlisis de laboratori han descartat aquesta possibilitat.

No va ser a la casa Óscar, el principal investigat per la mort d'Esther López, sempre ha rebutjat que la jove estigués a casa seva la nit en què va desaparèixer i va morir, el 13 de gener. Segons la seva versió, aquella nit tots dos van estar amb un tercer amic, Carolo, que va ser el primer que va marxar a casa seva. Poc després, cap a les 2.45 de la matinada i després d'una breu discussió, Esther hauria baixat del cotxe d'Óscar i ell se n'hauria anat a dormir. Sense «bala de plata» Els agents canins havien marcat també una zona del cotxe d'Óscar per si hi pogués haver un rastre de sang, el posavasos situat al costat del seient del conductor, però tampoc ha sigut confirmat al laboratori. El cas perd així la seva possible «bala de plata», la prova definitiva que implicaria Óscar en el crim. El principal indici «científic» en contra d'ell, que no és concloent, el va aportar la Guàrdia Civil en un altre informe en el qual es revelava la troballa de l'ADN d'Esther López a l'interior del maleter del cotxe del seu amic. Informe final Els investigadors continuen treballant en un informe final per entregar-lo a la jutge amb les seves conclusions sobre el cas. Allà inclouran un «relat» sobre la hipòtesi del que va passar l'última nit que va viure Esther López. Aquest estiu ja van entregar informes en els quals revelaven que el cotxe d'Óscar «és el tipus de vehicle que aporta més coincidència amb les lesions» que presentava el cos de la jove. Els investigadors afirmen que Esther va poder ser víctima d'un «atropellament amb volteig» mentre caminava, és a dir, que va caure a terra i que després va patir un desplaçament o arrossegament. El cotxe d'Óscar, segons l'informe de la Guàrdia Civil, tenia un bony a la zona superior del para-xocs i petites rascades coincidents amb les lesions que tenia Esther López a les cames. Els investigadors creuen, a més, que Esther va ser atropellada en un lloc diferent d'on va ser trobat el seu cos.