El jutjat d'instrucció número 4 de Figueres ha arxivat la causa a unes 200 persones pel tall de l'AP-7 que es va fer durant el Tsunami Democràtic la tardor del 2019. En l'escrit, el jutge assegura que preval el dret a la manifestació en base a les resolucions que havien presentat les defenses de la Cort Europea dels Drets Humans i també amb l'arxivament de la causa que va fer l'Audiència de Girona pel tall que es va fer a l'autopista a Salt (Gironès). El que sí que mantenen obert, però, són les diligències contra un investigat per atemptar contra els agents de l'autoritat. Des d'Alerta Solidària celebren aquesta decisió però alerten que no és conseqüència de la desjudicialització, sinó de la jurisprudència aportada per les defenses.

Arxiven la causa contra els 196 investigats pel jutjat de Figueres pel tall del Pertús del novembre del 2019 com a protesta per la sentència del procés. El passat mes de febrer es va citar els últims investigats, que no s'hi van presentar i, unes setmanes més tard, el jutjat en va ordenar la detenció. Des d'Alerta Solidària, que s'ha fet càrrec de la defensa dels encausats demanaven des de feia temps que s'arxivés perquè consideraven que no hi havia proves contra aquestes persones sinó que es tractava d'una "macrocausa".

El mes de maig, el jutjat va fer el darrer pas dictant una providència on demanava a la fiscalia si considerava que hi havia indicis suficients per atribuir a la diputada ERC Marta Rosique un delicte de desordres públics.

La resposta va arribar el mes d'agost quan la fiscalia va concloure que els fets imputats a Rosique no eren constitutius d'un delictes de desordres públics "ni incardinen cap altre tipus penal".

Tenint en compte la resposta, el jutjat considera "inviable" l'acció penal en la causa i conclou que només es pot arxivar en tots els casos excepte en un. El jutge manté obertes les diligències contra un dels investigats per un delicte de lesions a un agent dels Mossos d'Esquadra.

Des d'Alerta Solidària han celebrat la decisió però consideren que no respon a cap procés de "desjudicialització" i que arriba "molt tard".