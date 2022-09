El jutge ha enviat a presó un jove de 23 anys, amb antecedents, per un robatori amb violència a Olot. El lladre va estirar la cadena a un noi i, una hora més tard, va furtar en un supermercat del mateix municipi. Quan la policia va anar-lo a identificar, els va agredir i va acabar detingut per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. Quan la patrulla, que va assistir al primer incident, va anar a donar suport als agents per aquesta detenció, van adonar-se que l’arrestat coincidia amb la descripció física facilitada per la primera víctima. A més, van trobar la cadena sostreta i la van intervenir.

Dos robatoris violents més Aquests fets van succeir el mateix dia que un altre home va robar amb violència a una dona d'edat avançada també a Olot i que va acabar hospitalitzada. Aquest mateix home el dia abans va cometre presumptament un altre robatori de les mateixes característiques: una estrebada per robar-li la cadena d'or a una altra dona gran. En aquest cas, els Mossos li van atribuir els dos fets i també va acabar detingut. Aquest dissabte va passar a disposició del jutge i va ingressar també a presó.