Matinada complicada pels Bombers a Vall-llobrega (Baix Empordà). Ha cremat totalment una nau on hi ha un grow shop, una botiga dedicada a la venda de productes de cultiu de cànnabis.

Malgrat l'aparatositat de l'incendi i les seves afectacions, no s'ha hagut de lamentar cap ferit.

Aquest edifici es troba al carrer Indústria i la nau en té d'altres d'adossades. Els Bombers però han aconseguit que les flames no afectessin la resta de naus i el foc es quedés concentrat a la del grow shop, que segons els Bombers ha quedat completament afectada. A la zona, han enviat la Unitat GROS (Unitat Operativa de Suport) juntament amb un sanitari del SEM que han evitat la propagació, asseguren, per la resta de naus del costat.

A les vuit del matí, encara hi ha efectius sobre el terreny que treballen per donar per extingit el foc. Això es preveu al llarg del matí. L'edifici ha patit danys estructurals.

De moment es desconeix la causa del foc i els Mossos d'Esquadra ho investiguen. Està previst que efectius de la Unitat Central d'Investigació d'Incendis Estructurals (UCIO) es desplacin a lloc i aquests especialistes de la policia científica facin la inspecció corresponent per intentar aclarir l'origen.