Les carreteres gironines han registrat 26 accidents de trànsit mortals que han suposat la mort de 27 persones entre gener i agost.

En aquests vuit mesos s'ha produït un increment del 12,5% de la mortalitat respecte a l'any passat, quan per les mateixes dates, hi havia hagut 24 defuncions a les vies interurbanes. Si es compara amb l'any prepandèmic 2019, el creixement és molt més elevat: d'un 42,11%, ja que llavors es van haver de lamentar 19 morts en carreteres de la província.

El Servei Català de Trànsit (SCT) també destaca que les comarques on s'han concentrat més morts són les de l'Alt Empordà i la Selva, amb un total de 16. L'Alt Empordà però és la que ha registrat més víctimes mortals (10) mentre que la Selva, sis.

S'ha de dir que hi ha dues vies que continuen liderant la mortalitat a les comarques gironines: la C-63 i l'AP-7. La suma de les dues vies ja representa més d'una tercera part dels morts: són 10 víctimes. Cadascuna n'ha registrat cinc.

L'AP-7 negra

L'autopista AP-7 encapçala el rànquing de les vies amb més víctimes mortals aquest 2022 amb un total de 20 persones mortes a tot Catalunya. Segons Trànsit concentra el 17,4% del conjunt de finats per accidents de trànsit que hi ha hagut a la xarxa viària catalana, arran de l'augment de la mobilitat que ha registrat aquest corredor. L'any passat aquest eix viari, fins al 31 d'agost, havia tingut 8 persones mortes i el 2019, nou. L'AP-7 en el seu tram gironí per tant, ha registrat una quarta part dels morts de tot Catalunya.

La segona via que registra més víctimes mortals enguany és l'A-2 amb sis morts i la tercera la C-63 gironina, amb cinc persones mortes.

Cal tenir en compte que el primer trimestre de 2021 es va registrar una reducció de la sinistralitat, en un context de disminució general de la mobilitat encara a causa de les restriccions establertes per frenar la transmissió de la Covid-19.

6 morts a l'agost

A les comarques gironines el mes d'agost ha estat especialment negre, sis persones han mort en accidents de trànsit. En el conjunt de Catalunya, això suposa el 45% de tots els registrats en les carreteres catalanes (17).

L'últim sinistre mortal va ser el dia 18 d'agost i un motorista de 32 anys va perdre la vida a Sant Pere Pescador. Els Mossos van detenir el camioner implicat en l'accident mortal per haver-se saltat un senyal d'Stop.

115 morts a Catalunya

En el cas de tot Catalunya, 115 persones han mort en 105 accidents mortals a la xarxa viària interurbana en els primers vuit mesos de l'any. Durant el mateix període de l'any passat, van perdre la vida 92 persones en 87 accidents mortals. Fins a l'agost de 2019, abans de la pandèmia, van perdre la vida 122 persones en 115 sinistres mortals.

D'altra banda, el conjunt de persones mortes o ferides greus aquest 2022 a les carreteres catalanes han estat 568, un 14,2% menys que el 2019, quan n'hi va haver 662. El nombre d'accidents mortals o greus també s'ha reduït un 17,1% en comparativa amb el 2019 (de 555 a 460). Trànsit destaca que hi ha un increment dels xocs frontals, amb un total de 33. Els perfils més fràgils de la mobilitat en carretera, sumen 48 víctimes mortals i representen el 41,7% dels morts a la xarxa viària de Catalunya. A més dels 28 motoristes finats, també han mort en zona interurbana 13 vianants, sis ciclistes i un usuari de VMP (tot i que aquests vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics tenen prohibida la circulació per la xarxa viària interurbana).