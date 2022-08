La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir la setmana passada un home a qui es va immobilitzar l’autocaravana per estacionar en un lloc prohibit. L’individu va trencar el parany instal·lat per la policia, va marxar però es va quedar circulant per la zona. Va ser detingut a Roses.

La denúncia, i immobilització del vehicle es va produir el divendres 19 d’agost, de la mateixa manera que la fuga del vehicle. La policia en veure que havia estacionat en un lloc prohibit per a aquest tipus de vehicle el va sancionar i va col·locar el sistema perquè no pogués marxar. El propietari, però, va agafar una radial i va tallar el ferro del parany. Els cossos de seguretat van activar el dispositiu de cerca del vehicle, demanant la col·laboració de la policia dels municipis propers. Finalment, sis dies més tard, el passat dijous 25 d’agost, la Policia Local de Roses va localitzar el vehicle i el propietari, i es va procedir a la seva detenció per un delicte lleu de danys.