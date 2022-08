Un jove menor d'edat va quedar ferit divendres a la tarda després de rebre una punyalada en una baralla al carrer a Badalona. Els fets es van produir cap als voltants de les 19.30 hores a l'avinguda d'Amèrica, al barri de Llefià. Segons ha avançat Metrópoli Abierta i ha confirmat l'ACN de fonts policials, una trifulga entre diversos nois a la zona va acabar amb l'apunyalament d'un dels implicats en la disputa. Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte agressor unes hores després del succés. El ferit es troba ingressat amb pronòstic greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol- Can Ruti, però no es tem per la seva vida.