L'Agència Catalana de Notícies informa que els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones a Roses (Alt Empordà) per insultar i amenaçar un noi per la seva condició sexual. Es tracta d'un jove de 20 anys i dos menors d'edat, que van quedar arrestats el 25 d'agost passat com a presumptes autors d'un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques i un delicte d'amenaces. Els agents feia un parell de mesos que investigaven el cas després de rebre la denúncia de la víctima, que patia insults i amenaces cada dia des de feia dos anys. Els mossos asseguren que la denúncia "ha estat crucial" per a la investigació que ha culminat amb les detencions.

A principis del mes de juliol d'aquest any, els agents van rebre la denúncia on s'explicava que la víctima feia dos anys aproximadament que rebia insults i amenaces per part d'un grup de nois de la mateixa població. Aquesta situació es produïa diàriament, inclòs en el lloc de feina i sempre referint-se a la seva condició sexual. Arran d'aquests fets, els mossos van iniciar la investigació per tal de poder identificar, localitzar i detenir els presumptes autors dels fets. La investigació va donar els seus fruits aquest dijous quan van detenir un jove de 20 anys i dos nois menors d'edat com a autors dels insults i les amenaces. També s'ha pres declaració a dues persones més com a investigades pels mateixos fets. El detingut major d'edat va passar el dia 26 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció de guardià de Figueres, qui va decretar la llibertat amb càrrecs i els menors d'edat van declarar a la Fiscalia de Menors de Girona.