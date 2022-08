Una confessió evangèlica ha apartat de les seves activitats en centres penitenciaris un voluntari que el 13 d’agost va practicar un exorcisme a una presa de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), per a, segons la seva versió, expulsar-li el dimoni. Fonts judicials detallen a l’agència Efe que l’església de la qual forma part ha decidit no renovar-li l’acreditació i que des d’aquell dia no ha tornat a entrar a la presó.

El voluntari disposava d’una acreditació provisional per a l’agost com a voluntari de la presó. El dia 13, aquest voluntari evangèlic va ser sorprès mentre practicava un exorcisme a una reclusa enmig del passadís de la unitat de dones, segons va avançar la cadena SER. L’escena va sorprendre tant les recluses com el personal del centre penitenciari, ja que el voluntari religiós va escenificar de manera teatral i exagerada, davant d’altres internes, un ritual per instar el diable a abandonar el cos de la presa.

El fet, que va ser presenciat per una auxiliar d’infermeria de la presó que va donar l’avís al responsable d’incidències, va provocar que la presó de Brians 1 decidís suspendre el voluntari de les seves funcions fins que s’aclarissin els fets. La gerència de Brians 1 el va acusar d’haver incomplert la normativa, ja que el religiós en cap moment va manifestar la seva voluntat de practicar un exorcisme i, segons la circular 4/2021, les persones externes han d’informar de manera periòdica sobre el desenvolupament de la seva activitat a la presó.

Acreditació provisional

Així ho han anunciat a Efe fonts judicials, que han detallat que l’home disposava d’una acreditació provisional per al mes d’agost com a voluntari a la presó, tot i que des que va practicar el suposat exorcisme no li han deixat tornar a entrar a la presó i, a més, l’església de la qual forma part ha decidit no renovar-li l’acreditació. No obstant, l’incident no ha afectat la confessió evangèlica a la qual pertany el voluntari, ja que continua col·laborant amb els serveis penitenciaris, com moltes altres organitzacions religioses que porten a terme tasques pastorals i socials en presons, segons les fonts.

Un «error»

A més, representants del culte evangèlic del qual forma part el presumpte exorcista i responsables de la sotsdirecció general de Programes de Rehabilitació i Sanitat del Departament de Justícia de la Generalitat es van reunir després d’aquest incident per abordar els fets en un to «cordial», segons les fonts. Els responsables de la sotsdirecció van expressar davant la confessió religiosa la seva visió dels fets, compartida pels religiosos, segons les fonts, i van arribar a la conclusió que tot havia sigut un «error».

A Catalunya, més de 500 persones porten a terme diverses tasques de voluntariat a les presons, segons dades del Departament de Justícia, entre les quals s’inclouen els circumscrits a entitats religioses. Perquè una persona desenvolupi un voluntariat en una presó, ha de formar part d’una entitat pública o privada que tingui per objectiu treballar per als altres en la millora de la qualitat de vida i que constitueixi una organització autònoma sense ànim de lucre, segons el Departament de Justícia.

Les entitats han d’estar inscrites en els registres corresponents de la Generalitat, que també han d’acreditar la subscripció d’una pòlissa d’assegurança adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada pels voluntaris i que cobreixi els riscos derivats de l’exercici de la seva activitat. Les persones que exerceixen aquestes tasques han de realitzar prèviament el curs ‘Intervenció en centres penitenciaris des del voluntariat’, que dura 20 hores i que es distribueix en tres mòduls.

La formació és obligatòria per a qualsevol voluntari penitenciari i es desenvolupa dins del marc dels programes d’intervenció aprovats per la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Els voluntariats que es poden dur a terme a les presons catalanes són de diversa mena, com assistència jurídica, animació sociocultural, acompanyament a la comunitat, promoció de la salut i formació, entre d’altres.