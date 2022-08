La Policia Local de Llançà ha detingut un home de 53 anys i de nacionalitat francesa per haver anat a diferents bars del municipi a menjar però marxava sense pagar. Es calcula que l'home hauria estafat uns 66 euros en diferents establiments. El detingut anava als bars, demanava menjar i beguda i quan acabava, esperava que els cambrers no el veiessin per marxar tranquil·lament. Una propietària va alertar la policia i els agents van trobar-lo per la zona del port. L'home no anava identificat i en un inici va accedir a pagar les factures que havia deixat pendents. La patrulla el va acompanyar però després d'entrar al segon bar, va bloquejar la targeta i no va voler col·laborar més.

Després de donar un domicili que no inspirava confiança als agents, l'home va quedar detingut. Al final la Policia Local va descobrir que vivia en una zona de pineda on hi havia motxilles i un sac de dormir. A més, van veure que l'estafador havia arribat per mar des de França amb un caiac inflable que havia rebentat. La Policia Local va desmuntar el campament i es va emportar tots els objectes a la comissaria.