La Policia Local de Llançà, en col·laboració amb la Guàrdia Municipal del Port de la Selva i els Mossos d’Esquadra, han detingut dos joves de Girona per un robatori en un habitatge de Llançà. Tal com ha avançat la periodista Anna Punsí a Twitter i ha confirmat l’ACN, els fets es van produir quan un veí de la localitat es va trobar els dos lladres a l’interior del seu domicili. En ser enxampats, els joves van fugir pel jardí. Després de denunciar el cas a la policia, els agents van aconseguir aturar els nois a prop del camí de ronda, al municipi del Port de la Selva.

Els dos cossos els van trobar uns 700 euros en efectiu, un rellotge i altres objectes. Segons fons policials, es tracta d’un tipus de robatoris anomenats de tipus “silenciós”, on s’aprofita que hi ha alguna escletxa a l’habitatge per entrar i emportar-se coses que pesen poc. En aquest sentit, també apunten que els lladres solen venir de Girona o Figueres, la majoria de vegades, en tren.

Els arrestats es troben a Figueres i els Mossos investiguen si podrien ser responsables de més robatoris, ja que havien estat detinguts dimecres passat a Girona. Els dos tenen diversos antecedents per altres fets.