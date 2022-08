Un home de 71 anys de nacionalitat francesa ha mort aquesta tarda ofegat a la Cala Pelosa de Roses. El telèfon d’emergències 112 ha rebut, a les 15.59 hores, un avís alertant que una embarcació havia rescatat un home inconscient i l’havia traslladat fins a la platja de la Cala Pelosa, on altres banyistes l’estaven intentant reanimar.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha desplaçat una unitat terrestre i un helicòpter medicalitzat, que han continuat amb les maniobres de reanimació cardiopulmonar a l’home, sense èxit. Fins al lloc s’ha desplaçat la Guardia Civil, que es fa càrrec de les diligències.

La Cala Pelosa no disposa de servei de vigilància. Amb la d’avui, són 21 persones les que han perdut la vida a les platges catalanes en el que va de campanya d’estiu.

Protecció Civil de la Generalitat recorda la importància d’extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del possible, aquelles que estiguin vigilades. Podeu consultar-les al visor de platges de Protecció Civil; on hi ha la informació de la bandera que hi oneja, serveis que ofereix, i enguany també si la platja té l’aforament complet.

Si observeu que algú es troba malament o té dificultats per sortir de l’aigua cal avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar la seva actuació ràpida. En el bany, cal tenir present sempre les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que ens dificulti la sortida de l’aigua i ens posi en risc.